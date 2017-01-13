В Брянске неизвестный водитель сбил третьеклассника и скрылся
В Брянске девятилетний ученик 12-й школы получил травмы в результате ДТП.
По информации ГИБДД Брянска, 12 января около 12.30 у дома № 1а по улице Коммунистической в Бежицком районе школьника сбил водитель не установленной пока машины. С места ДТП водитель скрылся.
В детском травмпункте у ребенка диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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13 Января, 2017
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