В Брянске неизвестный водитель сбил третьеклассника и скрылся

В Брянске девятилетний ученик 12-й школы получил травмы в результате ДТП.

По информации ГИБДД Брянска, 12 января около 12.30 у дома № 1а по улице Коммунистической в Бежицком районе школьника сбил водитель не установленной пока машины. С места ДТП водитель скрылся.

В детском травмпункте у ребенка диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. По факту ДТП полицейские проводят проверку.