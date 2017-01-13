Пенсионерка обратилась к врачу через две недели после падения в маршрутке
В Брянске выясняют обстоятельства падения 69-летней женщины в салоне маршрутного такси.
Вечером 12 января в полицию поступило сообщение об обращении пенсионерки за медицинской помощью в травмпункт Советского района. У пожилой женщины диагностировали ушиб грудной клетки.
Она пояснила, что травму получила 31 декабря 2016 года у дома № 6а/1 по проспекту Ленина в Советском районе. Около 13.20 она упала в маршрутке.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД Брянска.
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