Пенсионерка обратилась к врачу через две недели после падения в маршрутке

В Брянске выясняют обстоятельства падения 69-летней женщины в салоне маршрутного такси.

Вечером 12 января в полицию поступило сообщение об обращении пенсионерки за медицинской помощью в травмпункт Советского района. У пожилой женщины диагностировали ушиб грудной клетки.

Она пояснила, что травму получила 31 декабря 2016 года у дома № 6а/1 по проспекту Ленина в Советском районе. Около 13.20 она упала в маршрутке.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД Брянска.