У АЗС под Брянском столкнулись «ГАЗель» и Audi А6

«ГАЗель» и Audi А6 столкнулись на 23-м километре дороги «Обход Брянска».

Авария произошла 12 января около 9.00. Как сообщили в региональной ГИБДД, 26-летний водитель «ГАЗели» при выезде с заправки врезался в Audi А6, 37-летний водитель которого двигался по главной дороге со стороны Супонево к дороге Орел – Смоленск.

Водителя Audi госпитализировали с переломом плеча.