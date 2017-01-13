На проспекте Ленина в Брянске водитель сбил женщину и скрылся

Неизвестный водитель сбил 33-летнюю женщину на проспекте Ленина в Брянске и скрылся.

По данным ГИБДД Брянска, ДТП произошло 12 января около 14.00 у дома № 26а по проспекту Ленина. Женщине понадобилась медицинская помощь – в травмпункте Советского района у нее диагностировали ушиб правого локтевого сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.