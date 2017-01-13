Под Брянском перевернулся микроавтобус: полиция ищет водителя
Полиция разыскивает свидетелей аварии под Брянском и устанавливает личность пострадавшего водителя.
ДТП произошло около 18.00 23 октября 2016 года на 3-м километре дороги Орел – Смоленск –Сельцо.
По предварительной версии, водитель Peugeot Boxer L4H2M2-A не справился с управлением – микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы различной степени тяжести.
УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает какой-либо информацией о личности водителя, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефоны: 74-88-87, 74-81-84.
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13 Января, 2017
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