В Сельцо горела квартира: есть пострадавший

Сегодня днем произошел пожар в квартире дома по проезду Горького в Сельцо.

Получив сообщение о ЧП в 15.12, пожарные прибыли на место в 15.16, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени пламя распространилось на площади 5 квадратных метров в квартире на пятом этаже. На тушение подавался один ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.

В 15.22 пожар потушили. По данным МЧС, жильцов дома пришлось эвакуировать, один человек пострадал. Причина пожара устанавливается.