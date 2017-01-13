В Сельцо горела квартира: есть пострадавший
Сегодня днем произошел пожар в квартире дома по проезду Горького в Сельцо.
Получив сообщение о ЧП в 15.12, пожарные прибыли на место в 15.16, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени пламя распространилось на площади 5 квадратных метров в квартире на пятом этаже. На тушение подавался один ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.
В 15.22 пожар потушили. По данным МЧС, жильцов дома пришлось эвакуировать, один человек пострадал. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
13 Января, 2017
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