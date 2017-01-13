В Бежице обворовали уснувшую на улице пьяную женщину
50-летняя жительница Бежицкого района Брянска уснула по дороге из кафе. Проснувшись, она не обнаружила паспорта, телефона и украшений.
Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в конце декабря в Бежицком районе. Пьяная женщина возвращалась из кафе домой и уснула на улице. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник украл у нее мобильный телефон, паспорт, золотые серьги, кольцо и цепочку с кулоном.
Подозреваемым оказался 43-летний житель Жуковского района. Кольцо и мобильный телефон полицейским удалось изъять – их вернут владелице. О «судьбе» остального имущества в УМВД не сообщают.
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Новости регионов
13 Января, 2017
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