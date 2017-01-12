В Брянске женщина на Nissan X-Trail протаранила две машины

42-летняя женщина за рулем Nissan X-Trail спровоцировала ДТП в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 13 января около 9.30 у домов № 41-42 по улице Димитрова. Автомобилистка ехала по улице Энгельса в сторону улицы Пушкина. Не уступив дорогу, она протаранила Renault Logan, 26-летний водитель которого двигался по главной дороге по улице Димитрова в сторону улицы Никитина.

Затем Nissan X-Trail врезался во встречный Opel Vectra под управлением 26-летнего водителя. Opel стоял перед перекрестком улиц Димитрова и Энгельса.

В результате ДТП пострадала водитель Nissan X-Trail – ее госпитализировали с ушибом мягких тканей головы.