В Брянске парень в наушниках попал под электричку

На платформе Отрадное в Бежицком районе Брянска молодой человек попал под электропоезд.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, несчастный случай произошел сегодня, 14 января, около 12.30. Свидетели утверждают, что молодой человек слушал громкую музыку в наушниках и не услышал сигнала прибывающей электрички.

По предварительной информации, молодой ченловек остался жив – с тяжелыми травмами его доставили в реанимацию одной из городских больниц. Официальной информации о случившемся пока не поступало.