В Брянске столкнулись Nissan Cube и «Лада»
Один человек получил травму в результате столкновения двух машин в Брянске.
Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 15 января около полуночи. У дома № 116 по улице Академика Сахарова столкнулись Nissan Cube под управлением 46-летнего водителя и «Лада», за рулем которой находился 32-летний мужчина.
Медицинская помощь понадобилась 31-летнему пассажиру – в горбольнице № 1 у него диагностировали ушиб левого коленного сустава.
Новости регионов
15 Января, 2017
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