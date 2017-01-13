В Брянске столкнулись Nissan Cube и «Лада»

Один человек получил травму в результате столкновения двух машин в Брянске.

Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 15 января около полуночи. У дома № 116 по улице Академика Сахарова столкнулись Nissan Cube под управлением 46-летнего водителя и «Лада», за рулем которой находился 32-летний мужчина.

Медицинская помощь понадобилась 31-летнему пассажиру – в горбольнице № 1 у него диагностировали ушиб левого коленного сустава.