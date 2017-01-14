18-летний житель Дятьково украл из ларька деньги, сигареты и еду

В Дятьково полицейские раскрыли кражу из продуктового ларька.

Как сообщили в региональном УМВД, кража произошла еще в сентябре прошлого года. Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение торгового павильона, отжав входную дверь. Его добычей стали 3 тысячи рублей, сигареты и продукты.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий. Им оказался 18-летний местный житель. Он сознался в преступлении и вернул украденное. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».