В Брянске Chevrolet Blazer «догнал» Opel Vectra: есть пострадавший

Один человек получил травму в результате столкновения Chevrolet Blazer и Opel Vectra в Брянске.

Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло 13 января около 15.40 у дома № 227 по улице Делегатской в Бежицком районе. 44-летний водитель Chevrolet Blazer, двигаясь от переулка Стасова к улице Литейной, не соблюдая дистанцию, врезался в попутный Opel Vectra под управлением 20-летнего водителя.

15 января из городской больницы № 1 сообщили, что водитель Opel обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.