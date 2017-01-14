У «Сбербанка» на Московском проспекте в Брянске искали бомбу

Сегодня утром оперативные службы оцепили территорию у офиса «Сбербанка» на Московском проспекте в Брянске.

По словам очевидцев, поступило сообщение о якобы заложенном рядом со зданием взрывном устройстве. На месте работали полицейские, кинологи, пожарные и спасатели, работники скорой помощи.

Один из очевидцев, представившийся пожарным, рассказал, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась.



