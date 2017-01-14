У «Сбербанка» на Московском проспекте в Брянске искали бомбу
Сегодня утром оперативные службы оцепили территорию у офиса «Сбербанка» на Московском проспекте в Брянске.
По словам очевидцев, поступило сообщение о якобы заложенном рядом со зданием взрывном устройстве. На месте работали полицейские, кинологи, пожарные и спасатели, работники скорой помощи.
Один из очевидцев, представившийся пожарным, рассказал, что информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
Новости регионов
16 Января, 2017
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