На Сталелитейной в Брянске час тушили ночной пожар

Сегодня ночью произошел крупный пожар на улице Сталелитейной в Бежицком районе Брянска.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 1.45. Пожарные прибыли на место в 1.55, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

По данным МЧС, горело строение – пламя охватило площадь 10 квадратных метров. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Пожар потушили спустя час – в 2.59. Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.