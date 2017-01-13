Три человека ранены в ДТП под Дятьково
Три человека получили травмы в результате аварии на 8-м километре дороги Дятьково – Бытошь.
ДТП произошло 15 января около 13.10, сообщили в областной Госавтоинспекции. 53-летний водитель «Лады Калины» двигался в сторону Бытоши. Выехав на встречную полосу, он врезался в Nissan Almera под управлением 27-летнего водителя.
Водитель иномарки получил ушиб носа. У 32-летнего пассажира Nissan ушиб правого коленного сустава. 54-летнюю пассажирку «Лады Калины» госпитализировали с переломом правой ключицы со смещением и переломом медиальной лодыжки.
Новости регионов
16 Января, 2017
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