В Карачеве белорус обналичил деньги с карты пенсионерки

В Карачевском районе 40-летнего жителя Белоруссии задержали по подозрению в краже.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, в полицию обратилась 61-летняя жительница Карачева. По ее словам, из сумки пропал кошелек с банковской картой, с которой неизвестный успел обналичить 20 тысяч рублей.

Белоруса задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ему грозит до пяти лет заключения.