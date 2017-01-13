Брянец обнаружил свой холодильник и велосипед в цыганской телеге

55-летний житель Фокинского района Брянска случайно обнаружил похищенные у него вещи в цыганской повозке.

Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в октябре 2016 года в Фокинском районе. По пути домой брянец обратил внимание на проезжавшую мимо повозку под управлением 14-летнего подростка.

К своему удивлению мужчина обнаружил в телеге свой велосипед, холодильник, инструменты и икону, которые хранились в сарае. Задержав «транспорт», он вызвал полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража» Подростку грозит до пяти лет заключения.