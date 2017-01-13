Брянец обнаружил свой холодильник и велосипед в цыганской телеге
55-летний житель Фокинского района Брянска случайно обнаружил похищенные у него вещи в цыганской повозке.
Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в октябре 2016 года в Фокинском районе. По пути домой брянец обратил внимание на проезжавшую мимо повозку под управлением 14-летнего подростка.
К своему удивлению мужчина обнаружил в телеге свой велосипед, холодильник, инструменты и икону, которые хранились в сарае. Задержав «транспорт», он вызвал полицию.
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Новости регионов
17 Января, 2017
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