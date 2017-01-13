В Брянске пропала 40-летняя Светлана Бурносова

В Брянске ищут 40-летнюю Светлану Витальевну Бурносову.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз женщину видели 13 января около 16.00 в Советском районе.

Приметы Светланы Бурносовой: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза. Была одета в пуховик молочного цвета, черную шапку с белым бубоном, черные сапоги на каблуке, серое платье с блестками и капроновые колготки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Светланы Бурносовой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).