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На кольце у «Полтинника» в Брянске столкнулись BMW Х5 и 32-я маршрутка

Опубликовано Сегодня, 10:30

Сегодня ночью на кольцевом пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Советском районе Брянска столкнулись BMW Х5 и маршрутное такси № 32.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ДТП произошло около 1.00, несмотря на то что кольцо было практически пустым. Один из пассажиров 32-й маршрутки рассказал, что за рулем BMW находилась женщина, которая, по его информации, и стала виновницей аварии.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информации от ГИБДД пока не поступало.





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