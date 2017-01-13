На кольце у «Полтинника» в Брянске столкнулись BMW Х5 и 32-я маршрутка

Сегодня ночью на кольцевом пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Советском районе Брянска столкнулись BMW Х5 и маршрутное такси № 32.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ДТП произошло около 1.00, несмотря на то что кольцо было практически пустым. Один из пассажиров 32-й маршрутки рассказал, что за рулем BMW находилась женщина, которая, по его информации, и стала виновницей аварии.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информации от ГИБДД пока не поступало.









