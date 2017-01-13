ДТП парализовало движение на улице Дуки в Брянске
Сегодня утром из-за столкновения двух машин на улице Дуки в Советском районе Брянска движение в сторону Кургана Бессмертия оказалось парализовано.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, авария произошла в районе гостиницы «Турист» – один из водителей пытался повернуть направо из левого ряда. Из-за того что после ДТП машины заняли две полосы, на улице Дуки образовалась большая пробка.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время движение по Дуки нормализовалось. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
17 Января, 2017
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