ДТП парализовало движение на улице Дуки в Брянске

Сегодня утром из-за столкновения двух машин на улице Дуки в Советском районе Брянска движение в сторону Кургана Бессмертия оказалось парализовано.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, авария произошла в районе гостиницы «Турист» – один из водителей пытался повернуть направо из левого ряда. Из-за того что после ДТП машины заняли две полосы, на улице Дуки образовалась большая пробка.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время движение по Дуки нормализовалось. Информации от ГИБДД пока не поступало.