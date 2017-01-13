В Навлинском районе мужчина погиб от ударов поленом и удушения
11 января в деревне Черемушки Навлинского района убит 59-летний мужчина.
По подозрению в убийстве задержан 33-летний житель Навлинского района. По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 11 января пьяный гость находился в доме 59-летнего жителя Черемушек. В ходе ссоры он нанес хозяину дома несколько ударов поленом по голове, а затем затянул на шее веревку. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.
Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и мотивы преступления. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину жителя Навлинского района.
Новости регионов
17 Января, 2017
|-6
|$60
|€64
Настоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает реализацию комплекса мероприятий по взысканию дебиторской задолженности. Одной из важнейших составляющих этого направления деятельности является претензионно-исковая работа.
Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 25 января с 10:00 до 16:00 проведут ремонт и регулировку технических устройств в зоне железнодорожного переезда 453 км станции Брасово.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.