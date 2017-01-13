В Навлинском районе мужчина погиб от ударов поленом и удушения

11 января в деревне Черемушки Навлинского района убит 59-летний мужчина.

По подозрению в убийстве задержан 33-летний житель Навлинского района. По версии СУ СК РФ по Брянской области, вечером 11 января пьяный гость находился в доме 59-летнего жителя Черемушек. В ходе ссоры он нанес хозяину дома несколько ударов поленом по голове, а затем затянул на шее веревку. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и мотивы преступления. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину жителя Навлинского района.