В Брянске семья извлекла «неведомую хренотень» из купленного кальмара

Житель Брянска пожаловался на подозрительную «начинку» в купленном кальмаре.

«Родители купили кальмара, разрезали, а там эта неведомая хренотень с острыми иголками и восьмью гранями. Такого я еще не видел», – рассказал брянец в соцсетях.

Интернет-пользователи опознали в «неведомом» существе морского бычка и даже путассу. Один из комментаторов поздравил автора сообщения с покупкой: «С начинкой по цене обычного – это очень неплохо».







