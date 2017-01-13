В Брянске семья извлекла «неведомую хренотень» из купленного кальмара
Житель Брянска пожаловался на подозрительную «начинку» в купленном кальмаре.
«Родители купили кальмара, разрезали, а там эта неведомая хренотень с острыми иголками и восьмью гранями. Такого я еще не видел», – рассказал брянец в соцсетях.
Интернет-пользователи опознали в «неведомом» существе морского бычка и даже путассу. Один из комментаторов поздравил автора сообщения с покупкой: «С начинкой по цене обычного – это очень неплохо».
Новости регионов
17 Января, 2017
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