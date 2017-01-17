После ДТП под Навлей пострадавших деблокировали из машины

В Навлинском районе произошла авария с участием двух машин.

Информация о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7.50, сообщили в региональном МЧС. На месте работали полицейские, работники скорой помощи, ПСЧ-31, ПСО Брянской области.

Пожарно-спасательным подразделениями пришлось деблокировать пострадавших из поврежденной машины. По данным МЧС, пострадавших в результате ДТП доставили в больницу. Информации от ГИБДД еще не поступало.