После ДТП под Навлей пострадавших деблокировали из машины
В Навлинском районе произошла авария с участием двух машин.
Информация о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7.50, сообщили в региональном МЧС. На месте работали полицейские, работники скорой помощи, ПСЧ-31, ПСО Брянской области.
Пожарно-спасательным подразделениями пришлось деблокировать пострадавших из поврежденной машины. По данным МЧС, пострадавших в результате ДТП доставили в больницу. Информации от ГИБДД еще не поступало.
Новости регионов
19 Января, 2017
|-9
|$60
|€64
Настоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» поступило благодарственное письмо от заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Сергея Чекмарева.
Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 25 января с 10:00 до 16:00 проведут ремонт и регулировку технических устройств в зоне железнодорожного переезда 453 км станции Брасово.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.