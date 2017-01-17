Житель Брянска зарезал использовавшую его подругу

44-летний житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в убийстве 54-летней сожительницы.

Убийство произошло в октябре 2016 года в селе Троебортное Севского района, сообщили в Прокуратуре Брянской области. Выпив с сожителем, женщина предложила ему прекратить отношения, собрать вещи и ухать из Троебортного. Сожительница пояснила, что никогда не любила его, а лишь использовала для помощи в ведении домашнего хозяйства.

Обидевшись, мужчина схватил лежавший на столе нож и ударил им подругу в область сердца. Та умерла от полученного ранения.

Уголовное дело рассмотрит Севский районный суд. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.