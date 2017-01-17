В Брянске у «Европы» ищут бомбу

В Брянске оцепили территорию у гипермаркета «Европа» в Фокинском районе.

Очевидцы сообщают, что в здание гипермаркета никого не впускают, участок Московского проспекта на пересечении с улицей Дзержинского перекрыт. По их словам, у «Европы» обнаружили подозрительный предмет, на месте работают полицейские, пожарные и спасатели, саперы, медики. Ряд горожан утверждает, что проводятся плановые учения.

На Московском проспекте и на подъездах к нему образовались огромные пробки. Официальной информации пока не поступало.



