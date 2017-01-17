У жителей Брянска изъяли 240 литров браги и 90 литров самогона
В Бежицком районе Брянска прошел очередной «антисамогонный» рейд.
Как сообщили в региональном УМВД, в ходе операции изъято 240 литров браги и более 90 литров самогона, который направлен на экспертизу.
Рейды в минувшие выходные провели участковые уполномоченные полиции. «Неоценимую помощь им оказывают неравнодушные граждане», – отметили в УМВД.
В одном из домов по улице Молодой Гвардии полицейские обнаружили точку по продаже алкоголя домашней выработки. Здесь изъяли 200 литров браги и 80 литров самогона.
Подтвердились информация о незаконном производстве и продаже самогона в двух домах по улице Олеко Дундича, где правоохранители изъяли более 13 литров готовой алкогольной продукции и 40 литров браги.
Самогон отправлен на исследование. После получения результатов экспертизы нарушителей привлекут к ответственности.
Новости регионов
19 Января, 2017
|-9
|$60
|€64
Настоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» поступило благодарственное письмо от заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Сергея Чекмарева.
Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 25 января с 10:00 до 16:00 проведут ремонт и регулировку технических устройств в зоне железнодорожного переезда 453 км станции Брасово.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.