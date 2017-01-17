У жителей Брянска изъяли 240 литров браги и 90 литров самогона

В Бежицком районе Брянска прошел очередной «антисамогонный» рейд.

Как сообщили в региональном УМВД, в ходе операции изъято 240 литров браги и более 90 литров самогона, который направлен на экспертизу.

Рейды в минувшие выходные провели участковые уполномоченные полиции. «Неоценимую помощь им оказывают неравнодушные граждане», – отметили в УМВД.

В одном из домов по улице Молодой Гвардии полицейские обнаружили точку по продаже алкоголя домашней выработки. Здесь изъяли 200 литров браги и 80 литров самогона.

Подтвердились информация о незаконном производстве и продаже самогона в двух домах по улице Олеко Дундича, где правоохранители изъяли более 13 литров готовой алкогольной продукции и 40 литров браги.

Самогон отправлен на исследование. После получения результатов экспертизы нарушителей привлекут к ответственности.



