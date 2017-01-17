В Брянске «соцработник» лишил пенсионеров 110 тысяч за три месяца
В Брянске 34-летний мужчина, представлявшийся социальным работником, обирал пенсионеров.
Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленник промышлял в Советском, Володарском и Фокинском районах с мая по август 2016 года. Представляясь соцработником и обещая пожилым людям льготы и выплаты, он обманом завладевал их деньгами. В общей сложности за три месяца он лишил пенсионеров 110 тысяч рублей.
Лжесоцработнику предъявили обвинение в мошенничестве. Ему грозит до пяти лет заключения. Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд.
Новости регионов
19 Января, 2017
|-9
|$60
|€64
Настоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» поступило благодарственное письмо от заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Сергея Чекмарева.
Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 25 января с 10:00 до 16:00 проведут ремонт и регулировку технических устройств в зоне железнодорожного переезда 453 км станции Брасово.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.