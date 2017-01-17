В Брянске «соцработник» лишил пенсионеров 110 тысяч за три месяца

В Брянске 34-летний мужчина, представлявшийся социальным работником, обирал пенсионеров.

Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленник промышлял в Советском, Володарском и Фокинском районах с мая по август 2016 года. Представляясь соцработником и обещая пожилым людям льготы и выплаты, он обманом завладевал их деньгами. В общей сложности за три месяца он лишил пенсионеров 110 тысяч рублей.

Лжесоцработнику предъявили обвинение в мошенничестве. Ему грозит до пяти лет заключения. Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд.