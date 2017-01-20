Жителя Дятькова обвиняют в краже дивана соседки по общежитию

Юноша, по версии следствия, похитил мебель, пока женщины не было дома.

Расследование уголовного дела о краже дивана в общежитии города Дятьково завершило следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области.

Обвиняемым по нему проходит 18-летний юноша, сосед потерпевшей. По версии следствия, он, когда соседки долгое время не было дома, похитил ее мебель при помощи своего знакомого. Помощнику обвиняемый не сказал, что диван ему не принадлежит.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.