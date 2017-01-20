Брянского перевозчика оштрафовали на 100 тысяч рублей

Штраф размером в сто тысяч рублей предстоит выплатить индивидуальному предпринимателю Носову, который обслуживал маршрут Новозыбков – Брянск.

Прокуратура во время проверки выяснила, что у него нет лицензии на регулярные перевозки. А имевшаяся лицензия на оказания услуг не дает права обслуживать маршрут.

Деятельность предпринимателя приостановили через суд.