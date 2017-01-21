В Брянске водитель Toyota сбил выбежавшую на дорогу пьяную девушку

В Брянске 29-летняя девушка получила травмы под колесами Toyota Corolla.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 20 января около 18.50 у дома № 29б по улице Красноармейской в Советском районе девушку сбил 25-летний водитель иномарки. Водитель ехал по крайней правой полосе со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Калинина. Пешеход внезапно оказалась на проезжей части в неположенном месте.

Девушку поместили в больницу с ушибом мягких тканей головы. В момент ДТП она была пьяна. По факту ДТП полицейские проводят проверку.