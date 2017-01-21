Ночью в Супонево сгорела дача

Сегодня ночью загорелся дачный дом в Супонево.

Сообщение о пожаре по 4-му Славянскому переулку поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 1.16. В 1.23 пожарные прибыли на место.

Дачный дом горел по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. По оперативной информации, людей в доме не было.

Потушить пожар удалось в 1.30. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить.