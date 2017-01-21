56-летний брянец потратил в Интернете 35 тысяч рублей с найденной карты

56-летнего жителя Брянска задержали по подозрению в краже.

В полицию обратился житель Советского района, сообщили в региональном УМВД. По его словам, он потерял банковскую карту, с которой впоследствии было списано 35 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 56-летний житель Советского района. Он рассказал, что обнаружил карту в банкомате. Деньги он потратил на оплату покупок в Интернете и VIP-статуса своего объявления о продаже товаров на сайте.

Брянцу грозит до пяти лет заключения.