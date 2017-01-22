В пятиэтажке в Брянске горела интернет-проводка

Сегодня утром загорелась проводка интернет телефонии в пятиэтажном доме по улице Крахмалева в Советском районе Брянска.

Получив сообщение о пожаре в 6.19, пожарные прибыли на место вызова в 6.23, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар тушили с помощью порошковых огнетушителей. Уже в 6.27 возгорание полностью ликвидировали.

По данным МЧС, пострадавших нет, причину пожара предстоит установить.