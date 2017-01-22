На перекрестке у БУМа в Брянске столкнулись маршрутка и Peugeot
У ТРЦ «БУМ-сити» в Бежицком районе Брянска столкнулись маршрутное такси № 59 и Peugeot.
Авария произошла сегодня на пересечении улиц III Интернационала и XXII Съезда КПСС. По словам очевидцев, выложивших снимки с места ДТП в соцсети, водитель маршрутки не пропустил легковую машину. В результате у Peugeot повреждена передняя часть.
По предварительным данным, в результате ДТП серьезно никто не пострадал. Информации от ГИБДД еще не поступало.
Новости регионов
24 Января, 2017
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