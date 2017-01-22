На перекрестке у БУМа в Брянске столкнулись маршрутка и Peugeot

У ТРЦ «БУМ-сити» в Бежицком районе Брянска столкнулись маршрутное такси № 59 и Peugeot.

Авария произошла сегодня на пересечении улиц III Интернационала и XXII Съезда КПСС. По словам очевидцев, выложивших снимки с места ДТП в соцсети, водитель маршрутки не пропустил легковую машину. В результате у Peugeot повреждена передняя часть.

По предварительным данным, в результате ДТП серьезно никто не пострадал. Информации от ГИБДД еще не поступало.





