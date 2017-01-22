Под Брянском столкнулись два большегруза

В Брянском районе столкнулись два большегрузных автомобиля.

Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 7.28, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, ПСЧ-3 и ОГ ПСГ Брянского района.

По данным МЧС, информация о пострадавших уточняется.