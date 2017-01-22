В Брянске женщина на Toyota Rav4 врезалась в дерево

Две 18-летние девушки пострадали в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

Авария произошла 21 января около 22.25 на Загородном переулке. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 39-летняя женщина за рулем Toyota Rav4 ехала от улицы Щербакова к улице Ольховская и не справилась с управлением. Машина вылетела на обочину, врезалась в дерево и перевернулась.

Двум 18-летним пассажиркам иномарки понадобилась медицинская помощь. В травмпункте Советского района у них диагностировали ушибы и ссадины конечностей.