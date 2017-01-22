На трассе Брянск – Смоленск столкнулись три фуры: ранен один водитель

23 января в Жуковском районе столкнулись три фуры.

Информация о ДТП на 185-м километре дороги «Орел – Брянск – Смоленск» поступила в полицию в 22.35. По данным областной Госавтоинспекции, 49-летний водитель Volvo с прицепом ехал в сторону Смоленска. Не соблюдая дистанцию, он врезался в Volvo с прицепом под управлением 48-летнего водителя.

Затем 49-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Volvo с полуприцепом под управлением 25-летнего водителя.

49-летнего водителя Volvo госпитализировали с диагнозом «сдавливание левой голени, рваная рана левой пяточной области».