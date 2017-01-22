Житель Брянска сдал на металлолом соседский гараж

В Брянске полицейские раскрыли кражу гаража.

Как рассказали в областном УМВД, в середине января с заявлением о пропаже металлического гаража с территории гаражного общества «Карачиж» в полицию обратилась пожилая жительница Советского района.

Полицейские установили, что к исчезновению гаража причастен 21-летний житель Советского района – его гараж находился по соседству с гаражом пенсионерки. Он сознался, что еще в июле прошлого года разобрал соседский гараж и сдал его на металлолом. По его словам, за гаражом никто не присматривал – открытое и заброшенное строение давно превратилось в свалку.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Брянцу грозит до двух лет заключения.