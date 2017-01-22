В Брянске горел торговый центр «Домино»

Сегодня вечером произошел пожар в торговом центре «Домино» в Брянске.

Информация о пожаре в здании по проспекту Станке Димитрова в Советском районе поступила в региональное ГУ МЧС в 18.15. В 18.18 пожарные прибыли на проспект Станке Димитрова. В здании торгового центра горела кухня.

На месте звенья газодымозащитной службы обнаружили два очага возгорания общей площадью 2 квадратных метра. Персонал супермаркета и пожарные-спасатели эвакуировали из торгового центра 63 человека, в том числе 33 посетителя.

Пожар потушили в 18.26. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.







