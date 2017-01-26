В Брянске девушка «при неизвестных обстоятельствах» лишилась денег с карты

В Брянске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Советского района. По ее словам, с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали 38 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по Брянской области, к преступлению оказался причастен ранее судимый 28-летний знакомый девушки. Еще в 2015 году через приложение «Мобильный банк» он перевел на свой счет 38 тысяч.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Брянцу грозит до пяти лет заключения.