В Брянске девушка «при неизвестных обстоятельствах» лишилась денег с карты
В Брянске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.
В полицию обратилась 30-летняя жительница Советского района. По ее словам, с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали 38 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, к преступлению оказался причастен ранее судимый 28-летний знакомый девушки. Еще в 2015 году через приложение «Мобильный банк» он перевел на свой счет 38 тысяч.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
28 Января, 2017
|-5
|$61
|€65
Председатель Брянского реготделения Виктор Гринкевич принял участие в VIII внеочередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ», который состоялся в Москве, в гостинице «Метрополь».
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2016 год.
На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.