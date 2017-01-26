В Брянске пропала 32-летняя Лилия Тумановская

В Брянске начались поиски 32-летней Лилии Васильевны Тумановской.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина пропала 21 января. В последний раз ее видели в Володарском районе Брянска.

Приметы Лилии Тумановской: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые ниже плеч, сине-зеленые глаза.

Была одета в черные лосины, бирюзовый пуховик с капюшоном и белыми вставками на рукаве, замшевые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Тумановской, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).