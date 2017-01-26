В Брянске пропала 32-летняя Лилия Тумановская
В Брянске начались поиски 32-летней Лилии Васильевны Тумановской.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина пропала 21 января. В последний раз ее видели в Володарском районе Брянска.
Приметы Лилии Тумановской: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые ниже плеч, сине-зеленые глаза.
Была одета в черные лосины, бирюзовый пуховик с капюшоном и белыми вставками на рукаве, замшевые сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Тумановской, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Новости регионов
28 Января, 2017
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