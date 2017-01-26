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В Брянске водитель «Приоры» протаранил полицейскую машину

Опубликовано 26-01-2017, 10:00

Два человека получили травмы в результате ДТП с участием полицейской машины в Советском районе Брянска.

Авария произошла 25 января около 22.27 у дома № 28 по проспекту Ленина, сообщили в городском ОГИБДД. 24-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Горького в сторону улицы Советской на желтый сигнал светофора и врезался в полицейский Ford Focus. 25-летний водитель Ford ехал по проспекту Ленина от улицы Фокина к улице Дуки с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом.

Водителя «Лады Приоры» доставили в Советский травмпункт с переломом основной фаланги пальца правой кисти. Водителя полицейской машины госпитализировали в городскую больницу №1 с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

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