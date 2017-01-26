В Брянске горел балкон в четырехэтажном доме
Вечером 25 января произошел пожар в четырехэтажном доме по улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 23.50, через 10 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В квартире на втором этаже горел балкон, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
В 23.56 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
28 Января, 2017
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