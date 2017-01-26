На брянской трассе при столкновении двух грузовиков погибла девушка

20-летняя девушка погибла в результате столкновения двух грузовиков на трассе Брянск – Новозыбков.

По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла 25 января около 17.10 на 89-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

25-летний водитель «ISUZU АФ» ехал от Новозыбкова к Брянску. Не справившись с управлением, он врезался в «КамАЗ», стоявший на правой обочине по ходу движения.

20-летняя пассажирка «ISUZU АФ» погибла на месте.