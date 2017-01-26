На брянской трассе мужчина погиб под колесами микроавтобуса

25 января на 1-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Клинцы произошло смертельное ДТП.

Около 21.05 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, который ехал в сторону Клинцов, сбил 49-летнего пешехода. Мужчина в темной одежде без светоотражающих элементов переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм он умер на месте, сообщили в ГИБДД Брянской области.