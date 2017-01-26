На брянской трассе мужчина погиб под колесами микроавтобуса
25 января на 1-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Клинцы произошло смертельное ДТП.
Около 21.05 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, который ехал в сторону Клинцов, сбил 49-летнего пешехода. Мужчина в темной одежде без светоотражающих элементов переходил дорогу в неположенном месте.
От полученных травм он умер на месте, сообщили в ГИБДД Брянской области.
Новости регионов
28 Января, 2017
|-5
|$61
|€65
Председатель Брянского реготделения Виктор Гринкевич принял участие в VIII внеочередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ», который состоялся в Москве, в гостинице «Метрополь».
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2016 год.
На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.