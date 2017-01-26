В центре Брянска водитель из Навли сбил 11-летнюю девочку

11-летняя девочка получила травмы в результате ДТП в Брянске.

26 января около 17.00 у дома № 31 по улице Красноармейской в Советском районе пятиклассницу школы № 3 сбил 42-летний водитель Hyundai Getz, житель Навли.

По данным ГИБДД Брянска, водитель двигался в крайнем правом ряду от улицы Урицкого к проспекту Ленина и проехал на запрещающий сигнал светофора. Школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ее госпитализировали с ушибами коленного и локтевого суставов. По факту ДТП полицейские проводят проверку.