В центре Брянска водитель из Навли сбил 11-летнюю девочку
11-летняя девочка получила травмы в результате ДТП в Брянске.
26 января около 17.00 у дома № 31 по улице Красноармейской в Советском районе пятиклассницу школы № 3 сбил 42-летний водитель Hyundai Getz, житель Навли.
По данным ГИБДД Брянска, водитель двигался в крайнем правом ряду от улицы Урицкого к проспекту Ленина и проехал на запрещающий сигнал светофора. Школьница переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Ее госпитализировали с ушибами коленного и локтевого суставов. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
28 Января, 2017
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