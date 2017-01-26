В Брянске пассажирский автобус вылетел на тротуар

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром на перекрестке улиц Никитина и Пушкина в Володарском районе Брянска.

По словам очевидцев, опубликовавших фото в социальных сетях, водитель автобуса не справился с управлением – в результате автобус занесло на тротуар.

Информации о пострадавших пока не поступало.