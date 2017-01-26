Из-за прорыва водопровода затопило улицу в Бежице

В Бежицком районе Брянска произошла коммунальная авария.

Как сообщают местные жители, по улице Молодой Гвардии, на пересечении с улицей XXII Съезда КПСС, прорвало водопровод. В результате вода хлынула на проезжую часть.

На месте работают аварийные бригады, устраняющие последствия аварии.