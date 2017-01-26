В Бежице пожарные тушили горящие на чердаке опилки

Сегодня утром произошел пожар в доме по улице Коммунальной в Бежицком районе Брянска.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 10.16. В 10.20 пожарные прибыли на место, сообщили в региональном ГУ МЧС. На чердаке дома на площади 2 квадратных метра горели опилки.

Уже в 10.26 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.