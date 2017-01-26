В Брянске вор обокрал машину через открытое окно
В Брянске водитель, забывший закрыть окно машины, лишился документов, банковской карты и украшения.
Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленник воспользовался рассеянностью автовладельца, который отлучился от транспортного средства, оставив окно открытым. Добычей вора стали золотое кольцо, документы и банковская карта.
Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний житель Бежицкого района Брянска. Он рассказал, что кольцо продал, а банковскую карту выбросил после нескольких неудачных попыток подобрать PIN-код.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
28 Января, 2017
|-5
|$61
|€65
Председатель Брянского реготделения Виктор Гринкевич принял участие в VIII внеочередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ», который состоялся в Москве, в гостинице «Метрополь».
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2016 год.
На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.