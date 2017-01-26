В Брянске вор обокрал машину через открытое окно

В Брянске водитель, забывший закрыть окно машины, лишился документов, банковской карты и украшения.

Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленник воспользовался рассеянностью автовладельца, который отлучился от транспортного средства, оставив окно открытым. Добычей вора стали золотое кольцо, документы и банковская карта.

Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний житель Бежицкого района Брянска. Он рассказал, что кольцо продал, а банковскую карту выбросил после нескольких неудачных попыток подобрать PIN-код.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Брянцу грозит до пяти лет заключения.